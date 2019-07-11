Источник: В деле о смерти российской гандболистки появился подозреваемый

Екатерина Королева / rushandball.ru

Появился подозреваемый в деле о смерти игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Об этом рассказал тренер Виталий Волынченко, который работал с погибшей спортсменкой.

"Они вместе пошли купаться, и он ее вытащил из водоема. Сейчас этого спортсмена подозревают в непреднамеренном убийстве. Все будет определено экспертизой. Не дай Бог мы сейчас проафишируем, а там все было не так, а человек потом будет страдать. Спутник девушки является членом мужской молодежной сборной, но мне бы пока не хотелось называть его фамилию", - цитирует тренера телеканал 360.

Ранее прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье "Непредумышленное убийство".

Королева выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.

Напомним, что Екатерина Королева утонула в польском водоеме после вечеринки.