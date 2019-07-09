Стали известны подробности смерти российской спортсменки

9 июля 2019, 09:55

Гандболистка Екатерина Королева утонула в польском водоеме после вечеринки.

Екатерина Королева
Екатерина Королева / rushandball.ru

В польской прессе появились подробности гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Ранее появилась информация, что 20-летняя спортсменка утонула в водоеме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Польше.

Трагедия произошла в ночь с воскресенья на понедельник на озере близ Старе-Яблонки. Спортсменка прыгнула в воду с пирса. По информации RMF, после того как Екатерина всплыла на поверхность воды, она уже не двигалась. Когда еще один представитель сборной увидел, что случилось с гандболисткой, он вытянул девушку на берег и обратился за помощью. Медики несколько минут пытались спасти ее жизнь, но все попытки были безуспешны.

Отметим, что до рокового прыжка Королева побывала на вечеринке, посвященной окончанию чемпионата Европы. На пирс она пришла в состоянии алкогольного опьянения. К слову, на данном пирсе располагался знак, запрещающий прыгать в воду. 

Полиция приступила к расследованию гибели спортсменки. 

Екатерина Королева занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за Ставрополье на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Напомним, что недавно, во время купания на озере Комо, утонула футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили.

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