Известная российская спортсменка утонула в Польше

Российская гандболистка Екатерина Королева утонула в польском водоеме.
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
По предварительной информации, 20-летняя спортсменка утонула в водоеме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.
"Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации. Федерация гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении Федерации гандбола России.
Польская прокуратура по факту гибели гандболистки возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве.
"Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели", - сообщила представитель полиции в городе Оструда Анна Карчевская.
Екатерина Королева занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за Ставрополье на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.
Напомним, что недавно, во время купания на озере Комо, утонула футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили.