Известная российская спортсменка утонула в Польше

Екатерина Королева / rushandball.ru

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

По предварительной информации, 20-летняя спортсменка утонула в водоеме после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.

"Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители Федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации. Федерация гандбола России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины. Мы скорбим вместе с вами", - говорится в сообщении Федерации гандбола России.

Польская прокуратура по факту гибели гандболистки возбудила уголовное дело о непредумышленном убийстве.

"Прокурор принял решение о начале следствия по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Проверяются все детали произошедшего, допрашиваются свидетели", - сообщила представитель полиции в городе Оструда Анна Карчевская.

Екатерина Королева занималась гандболом с 15 лет. Она выступала за Ставрополье на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.

Напомним, что недавно, во время купания на озере Комо, утонула футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили.