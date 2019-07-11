Самый возрастной игрок НХЛ завершил карьеру

Мэтт Каллен / NHL.com

Нападающий Питтсбурга Мэтт Каллен завершил игровую карьеру после 21 года выступлений в Национальной хоккейной лиге.

"Мне казалось правильным завершить карьеру в именно в Питтсбурге, так как этот клуб очень многое дал мне", - отметил 42-летний ветеран.

Каллен трижды выигрывал Кубок Стэнли, выступая за Каролину в 2006 году и два за Питтсбург - в 2016 и 2017 годах.

Форвард являлся самым возрастным игроком лиги в прошлом сезоне. Всего Каллен провел 1516 матчей и занимает по этому показателю 19-е место в истории НХЛ.

Напомним, недавно умер знаменитый канадский хоккеист Грег Джонсон.