Халеп стала четвертой ракеткой мира

Симона Халеп выиграла Уимблдон / en.rfi.fr

В обновленном рейтинге WTA чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп поднялась на четвертую строчку.

Украинка Элина Свитолина стала седьмой ракеткой мира, американки Слоан Стивенс и Серена Уильямс — на восьмую и девятую соответственно.

Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 41-ю позицию.

Рейтинг WTA

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6605.

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6257.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055.

4 (7). Симона Халеп (Румыния) - 5933.

5 (4). Кики Бертенс (Голландия) - 5130.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4785.

7 (8). Элина Свитолина (Украина) - 4638.

8 (9). Слоан Стивенс (США) - 3802.

9 (10). Серена Уильямс (США) - 3411.

10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 3365.

...

41 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1325.

Напомним, что сразу два россиянина вошли в топ-10 рейтинга ATP.