Халеп стала четвертой ракеткой мира

Румынская теннисистка после победы на Уимблдоне улучшила свои позиции в мировом рейтинге.
В обновленном рейтинге WTA чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп поднялась на четвертую строчку.
Украинка Элина Свитолина стала седьмой ракеткой мира, американки Слоан Стивенс и Серена Уильямс — на восьмую и девятую соответственно.
Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, опустилась на 41-ю позицию.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6605.
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6257.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055.
4 (7). Симона Халеп (Румыния) - 5933.
5 (4). Кики Бертенс (Голландия) - 5130.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4785.
7 (8). Элина Свитолина (Украина) - 4638.
8 (9). Слоан Стивенс (США) - 3802.
9 (10). Серена Уильямс (США) - 3411.
10 (11). Арина Соболенко (Беларусь) - 3365.
...
41 (30). Дарья Касаткина (Россия) - 1325.
Напомним, что сразу два россиянина вошли в топ-10 рейтинга ATP.