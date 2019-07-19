В Германии на тренировке умер футболист

19 июля 2019, 03:01

Футболисту стало плохо во время тренировочного занятия и он умер до приезда медицинской помощи.

Для многих футбольные матчи оказались интереснее порно
Штефан Хаберман умер на тренировке / Коммерсант

30-летний полузащитник немецкого клуба Дессауэр Штефан Хаберман умер на стадионе во время тренировки. Штефану стало плохо на тренировке и он умер до приезда медицинской помощи.

Смертельная трагедия произошла в шестом по силе дивизионе. Причина смерти пока неизвестна.

"Мы выражаем соболезнования родным и близким Штефана в это трудное время. Клубу будет очень его не хватать - и как человека, и как футболиста. Штефан, мы никогда тебя не забудем", - говорится в официальном заявлении клуба.

Хаберман играл за Дессауэр с 2010 года. Он провел в составе команды 253 матча, забив 21 мяч.

Напомним, что недавно аргентинский вратарь Рамон Исмаэль Коронель отбил пенальти и умер.

К слову, недавно в Йоханнесбурге был застрелен бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор. 

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