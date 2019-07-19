"Я Барби, а ты Кен": Свитолина с Монфисом загорают на яхте

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / slavishow.com

Первая ракетка страны Элина Свитолина продолжает отдыхать в Украине вместе со своим парнем - французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара провела некоторое время в Киеве, куда прилетела из Лондона на частном самолете. Влюбленные гуляли по Киеву и наслаждались компанией друг-друга.

Теперь теннисисты приехали в Одессу, откуда родом Элина. Украинка отметила это событие выложенной фотографией.

"Под украинским солнцем", - подписала снимок Свитолина в Инстаграме.

Затем пара отправилась на прогулку на яхте. Свитолина выложила пост и оттуда. Монфис решил прокомментировать фотографию, написав: "Они зовут тебя Мегатроном?"

Элине не очень понравилось такое сравнение, и она предложила других мультипликационных героев. "Я Барби, а ты Кен?" - написала Свитолина в ответ на комментарий Монфиса.

Напомним, Элина Свитолина на Уимблдоне переписала национальный рекорд, став первой украинской теннисисткой в полуфинале турнира Большого шлема. Остановить украинку на Уимблдоне смогла только будущая чемпионка турнира Симона Халеп.