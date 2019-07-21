UFC on ESPN 4: Орловский победил Ротвелла и другие результаты боев

Орловский победил Ротвелла / UFC

В Сан-Антонио на турнире UFC on ESPN 4 белорусский боец Андрей Орловский (28-18) в реванше победил единогласным решением судей Бена Ротвелла (36-12).

С первого раунда стало понятно, что Орловский имеет преимущество в скорости, которое позволяет ему уверенно перебивать соперника ударами навстречу и джебом. Ротвелл пытался идти на Андрея и даже нанес ему несколько ударов в первом раунде.

Во второй пятиминутке Орловский продолжил атаковать, и его преимущество в стойке было явным. В это время соперник начал пытаться провести тейкдаун, но безуспешно.

В третьем раунде бойцы были уставшие, но преимущество все равно было у белоруса.

Судьи по итогам трех раундов не сомневались в победителе - 30:27, 30:27, 30:27 в пользу Орловского

Стоит отметить, что Орловский уже побеждал Ротвелла в 2008 году, но тогда нокаутом.

В других боях ESPN 4 Эдвардс победил Дос Аньоса, Харрис на 12-й секунде нокаутировал Олейника.

UFC on ESPN 4:

Леон Эдвардс - Рафаэль Дос Аньос - победа Эдвардса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46)

Уолт Харрис - Алексей Олейник - победа Харриса нокаутом в 1-м раунде

Грег Харди - Хуан Адамс - победа Харди техническим нокаутом в 1-м раунде

Дэн Хукер - Джеймс Вик - победа Хукера нокаутом в 1-м раунде

Александр Эрнандес - Франсиско Триналдо - победа Эрнандеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28)

Андрей Орловский - Бен Ротвелл - победа Орловского единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).