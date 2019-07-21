Олейник попал в больницу после нокаута от Харриса

Алексей Олейник / скриншот из видео

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник попал в больницу после поражения нокаутом в первом раунде от Уолта Харриса на турнире UFC on ESPN 4.

"По словам менеджера Авраама Кава, Алексей Олейник в настоящее время находится в больнице Сан-Антонио. К сожалению, он порвал крестообразные связки. Наверняка россиянина ждет операция", – сообщил журналист Ариэль Хельвани в Твиттере.

Напомним, что 42-летний Олейник проиграл Харрису уже на 12-й секунде первого раунда.