Ольга Харлан: После победы мне писали, что в день тишины перед выборами, я изрядно пошумела

21 июля 2019, 17:19

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о своем успехе на мировом первенстве.

Ольга Харлан
Ольга Харлан / novosti-n.org

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золотую медаль чемпионата Мира по фехтованию. В финале Харлан со счетом 15:14 победила семикратную чемпионку мира 34-летнюю россиянку Софью Великую.

Главред пообщался с Ольгой после феноменального успеха на чемпионате Мира.

- Ольга прокомментируйте финальный поединок. Насколько он для вас был принципиален?

- Я не могу сказать, что финальный бой с Софьей Великой можно назвать принципиальным. Просто нам обоим было интересно фехтовать друг с другом именно в финале. Последние несколько лет так получалось, что мы не попадали друг на друга и, наверное, весь фехтовальный мир ждал этого поединка тоже. Надеюсь, вы получили удовольствие от нашего финала. 

Ольга Харлан с президентом федерации фехтования Вадимом Гутцайтом
Ольга Харлан с президентом федерации фехтования Вадимом Гутцайтом / Фото из личного архива

- Какие ощущения после того как вы победили и завоевали золото?

- В первую очередь, я даже не поверила.…Первая мысль была – неужели у меня получилось?

- Кто первым вас поздравил с победой?

- Ой, вот бы сейчас вспомнить, кто был первым (смеется). Наверное, тренер, так как он всегда ближе всех к дорожке. По правде говоря, за меня в зале болело много людей.…

Первым поздравил мой менеджер Юрий Шаповалов, потом моя сестра Таня, а уже в микст-зоне поздравил мой молодой человек (Луиджи Самеле, итальянский саблист - прим. Главред), Алина Комащук, Вадим Маркович Гутцайт и девченки из команды, и еще много людей. Самое интересное, что некоторые из них специально приехали из Украины поддержать меня.

Ольга Харлан после победы на чемпионате Мира
Ольга Харлан после победы на чемпионате Мира / Фото из личного архива

- Какие вас переполняют эмоции после победы?

- Эмоций в данный момент ноль – я их все оставила вчера на дорожке. Сейчас нужно восстановиться и готовиться к завтрашним командным соревнованиям. Нужно забыть, что было вчера, и настроиться фехтовать за команду, выйти в восьмерку лучших и уже там стараться пройти как можно дальше. А сейчас я отдыхаю, болею за наших ребят в других видах оружия и вообще нахожусь в эконом-режиме перед завтрашним днем.

- На пути к чемпионству вы одолели многих соперниц. С кем наиболее сложнее было фехтовать?

- Сложнее всего на пути к чемпионству было фехтовать с Алиной Комащук. Мы давно и хорошо знаем друг друга. Это был принципиальный бой в том плане, что кто его выигрывал, тот гарантировано получал медаль. Счет 15:14 говорит сам за себя. Со своими всегда сложно фехтовать.

- Как проходила ваша подготовка к чемпионату мира? Какие были сборы и как настраивались на мировое первенство?

- Глобально подготовка началась еще в июне, до чемпионата Европы. Перед чемпионатом Европы у нас был очень жесткий сбор и на него мы приехали "загруженными". Я рада, что мне удалось выиграть Европу в том непростом состоянии.…Сейчас, я была свежее. Основной сбор перед чемпионатом Мира мы провели в Киеве и за несколько дней до старта турнира прилетели в Будапешт, где провели спарринги с различными сборными.

- Как вас настраивал перед финалом тренер?

- Перед финалом тренер делал установку на правильную работу на дорожке, качественное выполнение приемов. Мы не говорили о том, что это бой за медаль, что нужно выиграть или что-то вроде этого. Если показать качественное фехтование, то и результат будет соответствующим.

Со мной в Будапеште был мой психолог - Андрей Колосов (психолог Ломаченко и Усика - прим. Главред). Он вообще не отходил от меня в течение всего дня. Кстати, он специально прилетел в Будапешт на один день, чтобы помочь нам с Алиной.

Ольга Харлан со своим менеджером Юрием Шаповаловым
Ольга Харлан со своим менеджером Юрием Шаповаловым / Фото из личного архива

- Кому вы посвятили эту победу?

- Все мои победы - для моей семьи, друзей, для всех кто за меня переживает и для всей Украины. Это невероятное чувство, когда звучит гимн страны и флаг Украины выше всех остальных. Я до сих пор не могу разобрать все сообщения, что мне пришли за вчера и сегодня. Их сотни, но я обязательно каждому отвечу. Меня очень вдохновляет, что мои результаты радуют наших людей. Это очень приятно. Мне даже писали, что в день тишины перед выборами в Верховную Раду, я изрядно пошумела (смеется).

- Ваши планы на ближайшее будущее?

- Завтра у меня командные соревнования, а потом отдых. Следующие соревнования будут только в ноябре, так что как минимум месяц посвящу отдыху. Этот сезон был очень плотный, тяжелый, с разными эмоциями, взлетами и падениями, но хорошо, что завершается он именно так.

- Как вы считаете, кто из сборной Украины в ближайшее время вам сможет доставить конкуренцию?

- Алина Комащук однозначно. Очень хочется, чтобы все девчонки создавали конкуренцию, ведь так будет всем нам легче развивать свое мастерство. Алина сейчас в хорошей форме, и я рада, что она "показывает мне зубы" и на тренировках и в соревнованиях у нас получаются очень серьезные противостояния.

Мне бы хотелось, чтобы мы не пересекались в сетке на соревнованиях. Потому как Алина уже сейчас должна попадать на подиум благодаря своему уровню фехтования. Но так случилось в Рио. Кстати до Рио мы никогда на соревнованиях не фехтовали друг против друга, и мне было жаль что она вылетела после того боя. Надеюсь, что в будущем мы если и будем встречаться, то только в финалах (смеется).

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