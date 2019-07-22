Лига Европы: Заря и Мариуполь получили соперников

22 июля 2019, 15:56

Два представителя Украины получили потенциальных соперников в Лиге Европы.

Лига Европы
Лига Европы / uefa.com

В понедельник, 22 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На этом этапе в борьбу вступает Мариуполь, который в прошлом сезоне занял четвертое место в УПЛ. Кроме того, участие может продолжать луганская Заря, если во втором раунде одолеет черногорскую Будучность.

Накануне жеребьевки УЕФА разделил все команды на группы. Мариуполь, который был не сеяный, мог встретиться с английским Вулверхэмптоном, польской Легией, бельгийским Гентом или датским Мидтьюлландом. Жребий в итоге определил азовцам в соперники победителя пары АЗ (Голландия) - Хэккен (Швеция).

Напомним, что Мариуполь еврокубковые поединки будет играть в Одессе из-за близости города к зоне боевых действий.

Луганская Заря благодаря добытым очкам в предыдущие сезоны уже была в числе сеяных, что позволяло избежать встречи с такими соперниками как чешская Спарта, испанский Эспаньол или греческий АЕК. В третьем раунде команда Виктора Скрипника, если пройдет Будучность, сыграет с победителем пары ЦСКА (Болгария) - Осиек (Хорватия).

Первые матчи будут сыграны 8 августа, а ответные – 15-го августа.

Напомним, что победителем ЛЕ-2018/2019 стал Челси, который в финальном матче одолел Арсенал со счетом 4:1.

Результаты жеребьевки третьего раунда Лиги Европы:

Результаты жеребьевки
Результаты жеребьевки / УЕФА
Жеребьевка Лиги Европы
Результаты жеребьевки Лиги Европы / УЕФА

Норчепинг (Швеция) / Лиепая (Латвия) - Хапоэль (Израиль) / Кайрат (Казахстан)

Торино (Италия) / Дебрецен (Венгрия) - Шахтер (Солигорск) / Эсбьерг (Дания)

Антверпен (Бельгия) - неудачник пары из ЛЧ Виктория (Пльзень) / Олимпиакос (Греция)

Аустрия (Вена) - Шемрок Роверс (Ирландия) / Аполлон (Кипр)

Фейеноорд - Габала (Азербайджан) / Динамо (Тбилиси)

Легия (Гданьск) / Брондбю (Дания) - Брага (Португалия)

Мольде (Норвегия) / Чукарички (Сербия) - Арис (Греция) / АЕЛ (Кипр)

Локомотив (Болгария) / Спартак (Словакия) - Страсбур (Франция) / Маккаби (Хайфа, Израиль)

Тун (Швейцария) - Спартак (Москва)

Алашкерт (Армения) / Стяуа (Румыния) - Млада Болеслав (Чехия) / Ордабасы (Казахстан)

Пюник (Армения) / Яблонец (Чехия) - Вулверхэмптон (Англия) /Крузайдерс (Северная Ирландия)

Мидтьюлланд (Дания) - Рейнджерс (Шотландия) / Прогресс (Люксембург)

АЕК (Кипр) / Левски (Болгария) - Гент (Бельгия) / Виторул (Румыния)

Легия (Варшава) / Куопио (Финляндия) - Дунайска Стреда (Словакия) / Атромитос (Греция)

Огесунд (Норвегия) / Штурм (Австрия) - неудачник пары из ЛЧ ПСВ (Эйндховен) / Базель (Швейцария)

Риека (Хорватия) - Чихура (Грузия) / Абердин (Шотландия)

Вентспилс (Латвия) / Гзира (Мальта) - Женесс (Люксембург) / Витория (Португалия)

МОЛ Види (Венгрия) / Вадуц (Лихтенштейн) - Флора (Эстония) / Айнтрахт (Германия)

Конни-Куэй Номад (Уэльс) / Партизан (Сербия) - Малатяспор (Турция) / Олимпия (Словения)

Домжале (Словения) / Мальме (Швеция) - Утрехт (Голландия) / Зриньски (Босния)

Арсенал (Тула, Россия) / Нефтчи (Азербайджан) - Бней Иегуда (Израиль)

Люцерн (Швейцария) / Клаксвик (Фарерские острова) - Эспаньол (Испания) / Стьярнан (Исландия)

Спарта (Прага) - Трабзонспор (Турция)

Гонвед (Венгрия) / Университатя (Румыния) - АЕК (Греция)

Путь чемпионов

Сутьеска (Черногория) / АПОЭЛ (Кипр) - Торсхавн (Фарерские острова) / Линфилд (Северная Ирландия)

Клуж (Румыния) / Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Тре Пенне (Сан-Марино) / Судува (Литва)

Арарат-Армения / Линкольн (Гибралтар) - Сабуртало (Грузия) / Динамо (Загреб)

Пяст (Польша) / Рига (Латвия) - Црвена Звезда (Сербия) / ХИК (Финляндия)

Валюр (Исландия) / Лудогорец (Болгария) - ТНС (Уэльс) / Копенгаген (Дания)

Сараево (Босния) - БАТЭ (Беларусь) / Русенборг (Норвегия)

Шкендия (Македония) / Дюделанж (Люксембург) - Селтик (Шотландия) / Нымме Калью (Эстония)

Санта-Колома (Андорра) / Астана (Казахстан) - Ференварош (Венгрия) / Валетта (Мальта)

Партизан (Албания) / Шериф (Молдова) - Марибор (Словения) / АИК (Швеция)

Слован (Словакия) ферроникеля (Косово) - Дандолк / Карабах (Азербайджан)

Матчи запланированы на восьмое и 15-е августа.

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