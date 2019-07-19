Лига Европы: все пары второго квалификационного раунда

Луганская Заря за выход в следующий раунд сразится с черногорской Будучностью.
Были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда, по итогам которых определились участники второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Соперником луганской Зари стала черногорская Будучность, которая дважды обыграла эстонский Транс - 2:0 и 4:1. Будущий соперник луганчан стал вторым в турнирной таблице чемпионата Черногории по итогам прошлого сезона, а также выиграл Кубок страны.
Самая большая сенсация произошла в Сплите, где местный Хайдук умудрился проиграть мальтийской Гзире Юнайтед со счетом 1:3, и это после выездной победы со счетом 2:0. Примечательно,что решающий мяч хорваты пропустили на шестой компенсированной ко второму тайму минуте.
Также неожиданные результаты зафиксированы в шотландско-валийском дерби, в котором Килмарнок уступил дома Коннас Куэй - 0:2 после выездной победы 2:1. Минское Динамо после выездной ничьи с латвийской Лиепаей - 1:1, дома проиграло - 1:2.
Гол украинского полузащитника Витебска Артема Старгородского подарил надежду белорусам, но финский КуПС сумел отыграться и вышел во второй предварительный раунд - 1:1.
Во втором раунде, к победителям первого квалификационного раунда присоединились недавние неудачники первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Второй квалификационный раунд
Будучность (Черногория) – Заря (Украина)
АЕК (Кипр) – Левски (Болгария)
ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Линфилд (Северная Ирландия)
Арарат-Армения (Армения) – Линкольн (Гибралтар)
Шкендия (Северная Македония) – Дюделанж (Люксембург)
Санта-Колома (Андорра) – Астана (Казахстан)
Слован (Словакия) – Фероникели (Косово)
Норрчепинг (Швеция) – Лиепая (Латвия)
Хеугесунн (Норвегия) – Штурм (Австрия)
Страсбург (Франция) – Маккаби (Хайфа, Израиль)
Вулверхэмптон (Англия) – Крузейдерс (Северная Ирландия)
Млада Болеслав (Чехия) – Ордабасы (Казахстан)
Шемрок Роверс (Ирландия) – Аполлон (Кипр)
Флора (Эстония) – Айнтрахт (Германия)
Лехия (Польша) – Брондбю (Дания)
Домжале (Словения) – Мальме (Швеция)
Хапоэль (Израиль) – Кайрат (Казахстан)
МОЛ Види (Венгрия) – Вадуц (Лихтенштейн)
Мольде (Норвегия) – Чукарички (Сербия)
Торино (Италия) – Дебрецен (Венгрия)
Легия (Польша) – КуПС (Финляндия)
Габала (Азербайджан) – Динамо (Грузия)
Абердин (Шотландия) – Чихура (Грузия)
Эспаньол (Испания) – Стьярнан (Исландия)
Утрехт (Голландия) – Зриньски ( Босния)
Йени Малатьяспор (Турция) – Олимпия (Словения)
Рейнджерс (Шотландия) – Прогресс Нидеркорн (Люксембург)
ДАК 1904 (Словакия) – Атромитос (Греция)
Пюник (Армения) – Яблонец (Чехия)
Вентспилс (Латвия) – Гзира Юнайтед (Мальта)
Женесс (Люксембург) – Витория Гимарайнш (Португалия)
Гонвед (Венгрия) – Университатя (Румыния)
Алашкерт (Армения) – ФКСБ (Румыния)
Шахтер (Беларусь) – Эсбьерг (Дания)
Локомотив (Болгария) – Спартак (Словакия)
Коннас Куэй (Уэльс) – Партизан (Сербия)
Партизани (Албания) – Шериф (Молдавия)
Арсенал (Тула, Россия) – Нефтчи (Азербайджан)
ЦСКА (Болгария) – Осиек (Хорватия)
Пяст (Польша) – Рига (Латвия)
Люцерн (Швейцария) – Клаксвик (Фарерские острова)
Тре Пенне (Сан-Марино) – Судува (Литва)
Арис (Греция) – АЕЛ (Кипр)
АЗ Алкмар (Голландия) – Хеккен (Швеция)
Антверпен (Бельгия) – Вииторул (Румыния)
Валур (Исландия) – Лудогорец (Болгария)
Поединки второго раунда квалификации пройдут 25 июля и 1 августа.
Напомним, что победителем ЛЕ-2018/2019 стал Челси, который в финальном матче одолел Арсенал со счетом 4:1.