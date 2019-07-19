Лига Европы: все пары второго квалификационного раунда

19 июля 2019, 09:02

Луганская Заря за выход в следующий раунд сразится с черногорской Будучностью.

Лига Европы
Лига Европы / Sky Sports

Были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда, по итогам которых определились участники второго квалификационного раунда Лиги Европы. 

Соперником луганской Зари стала черногорская Будучность, которая дважды обыграла эстонский Транс - 2:0 и 4:1. Будущий соперник луганчан стал вторым в турнирной таблице чемпионата Черногории по итогам прошлого сезона, а также выиграл Кубок страны. 

Самая большая сенсация произошла в Сплите, где местный Хайдук умудрился проиграть мальтийской Гзире Юнайтед со счетом 1:3, и это после выездной победы со счетом 2:0. Примечательно,что решающий мяч хорваты пропустили на шестой компенсированной ко второму тайму минуте.

Также неожиданные результаты зафиксированы в шотландско-валийском дерби, в котором Килмарнок уступил дома Коннас Куэй - 0:2 после выездной победы 2:1. Минское Динамо после выездной ничьи с латвийской Лиепаей - 1:1, дома проиграло - 1:2.

Гол украинского полузащитника Витебска Артема Старгородского подарил надежду белорусам, но финский КуПС сумел отыграться и вышел во второй предварительный раунд - 1:1.

Во втором раунде, к победителям первого квалификационного раунда присоединились недавние неудачники первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Второй квалификационный раунд

Будучность (Черногория) – Заря (Украина)

АЕК (Кипр) – Левски (Болгария)

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Линфилд (Северная Ирландия)

Арарат-Армения (Армения) – Линкольн (Гибралтар)

Шкендия (Северная Македония) – Дюделанж (Люксембург)

Санта-Колома (Андорра) – Астана (Казахстан)

Слован (Словакия) – Фероникели (Косово)

Норрчепинг (Швеция) – Лиепая (Латвия)

Хеугесунн (Норвегия) – Штурм (Австрия)

Страсбург (Франция) – Маккаби (Хайфа, Израиль)

Вулверхэмптон (Англия) – Крузейдерс (Северная Ирландия)

Млада Болеслав (Чехия) – Ордабасы (Казахстан)

Шемрок Роверс (Ирландия) – Аполлон (Кипр)

Флора (Эстония) – Айнтрахт (Германия)

Лехия (Польша) – Брондбю (Дания)

Домжале (Словения) – Мальме (Швеция)

Хапоэль (Израиль) – Кайрат (Казахстан)

МОЛ Види (Венгрия) – Вадуц (Лихтенштейн)

Мольде (Норвегия) – Чукарички (Сербия)

Торино (Италия) – Дебрецен (Венгрия)

Легия (Польша) – КуПС (Финляндия)

Габала (Азербайджан) – Динамо (Грузия)

Абердин (Шотландия) – Чихура (Грузия)

Эспаньол (Испания) – Стьярнан (Исландия)

Утрехт (Голландия) – Зриньски ( Босния)

Йени Малатьяспор (Турция) – Олимпия (Словения)

Рейнджерс (Шотландия) – Прогресс Нидеркорн (Люксембург)

ДАК 1904 (Словакия) – Атромитос (Греция)

Пюник (Армения) – Яблонец (Чехия)

Вентспилс (Латвия) – Гзира Юнайтед (Мальта)

Женесс (Люксембург) – Витория Гимарайнш (Португалия)

Гонвед (Венгрия) – Университатя (Румыния)

Алашкерт (Армения) – ФКСБ (Румыния)

Шахтер (Беларусь) – Эсбьерг (Дания)

Локомотив (Болгария) – Спартак (Словакия)

Коннас Куэй (Уэльс) – Партизан (Сербия)

Партизани (Албания) – Шериф (Молдавия)

Арсенал (Тула, Россия) – Нефтчи (Азербайджан)

ЦСКА (Болгария) – Осиек (Хорватия)

Пяст (Польша) – Рига (Латвия)

Люцерн (Швейцария) – Клаксвик (Фарерские острова)

Тре Пенне (Сан-Марино) – Судува (Литва)

Арис (Греция) – АЕЛ (Кипр)

АЗ Алкмар (Голландия) – Хеккен (Швеция)

Антверпен (Бельгия) – Вииторул (Румыния)

Валур (Исландия) – Лудогорец (Болгария)

Поединки второго раунда квалификации пройдут 25 июля и 1 августа.

Напомним, что победителем ЛЕ-2018/2019 стал Челси, который в финальном матче одолел Арсенал со счетом 4:1.

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