На соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен

Мотогонщика несколько раз переехали на соревнованиях в Обнинске.
Спортсмен из Смоленской области погиб на соревнованиях по мотокроссу в Обнинске, сообщает Интерфакс.
По предварительным данным, спортсмен не справился с управлением мотоцикла, перелетел через руль и упал на землю, ударившись головой. Другие гонщики слишком поздно заметили аварию и задавили мужчину, проехавшись по нему несколько раз. Медики не смогли реанимировать пострадавшего.
В настоящий момент следователи опрашивают очевидцев, изымают необходимые документы и тщательно расследуют произошедшее. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, недавно в ДТП погиб известный американский боксер Пернелл Уитакер.