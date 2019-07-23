На соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен

Мотогонщика несколько раз переехали на соревнованиях / Спорт24

Спортсмен из Смоленской области погиб на соревнованиях по мотокроссу в Обнинске, сообщает Интерфакс.

По предварительным данным, спортсмен не справился с управлением мотоцикла, перелетел через руль и упал на землю, ударившись головой. Другие гонщики слишком поздно заметили аварию и задавили мужчину, проехавшись по нему несколько раз. Медики не смогли реанимировать пострадавшего.

В настоящий момент следователи опрашивают очевидцев, изымают необходимые документы и тщательно расследуют произошедшее. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, недавно в ДТП погиб известный американский боксер Пернелл Уитакер.