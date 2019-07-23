Абдулманап Нурмагомедов: У нас есть сюрпризы для Порье

Абдулманап Нурмагомедов с Хабибом / Спорт-Экспресс

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о подготовке сына к бою с Дастином Порье.

"Мы сделали огромный объем работы у себя в селении. Хабиб был с семьей, бегал по тропинкам детства. Он был очень рад, что знает каждый куст. Это был очень хороший месяц, мы набрали необходимый объем физической нагрузки.

Сейчас он поехал в США на сборы и будет готовиться там, ребята из команды и тренер Хавьер Мендес помогают ему. Надо отметить, что Хабиб растет в ударной технике. У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Дастина Порье. В середине второго - начале третьего раунда вы их увидите. Хабиб включит турборежим.

У нас будут сюрпризы по ударной технике. Почему бы Хабибу не поработать ногами, коленями? У него хорошие удары получаются с колена в прыжке. Боец выбирает дистанцию, а с дистанции в прыжке можно подготовить хороший удар в корпус", - цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

Напомним, что недавно двоюродный брат Хабиба удушил украинского бойца Тараса Грицкива.