Экс-тренер Дадашева: Максим совсем себя не жалел (видео фатального боя)

Максим Дадашев / Федерация бокса России

Бывший тренер 28-летнего российского боксера Максима Дадашева Олег Соколов, поделился мыслями о смерти боксера.

"Максим себя не жалел совсем. У него был случай, когда он стал финалистом мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет, и там что-то чудовищное произошло. Как выяснилось, у него был вирусный менингит, никак не могли поставить диагноз. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: „Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно". Но он боец, восстановился и начал выступать опять. Я этот бой не видел, но мне сказали, что он выглядел плохо", - цитирует Соколова Рен ТВ.

Максим Дадашев / Федерация бокса России

В Федерации бокса России уже заявили, что проведут по факту смерти спортсмена собственное расследование.

"Печальная новость. Мы с врачами разговаривали, сейчас будем заниматься перевозкой тела Максима в Россию. Будем помогать семье и возьмем ее под свою опеку в дальнейшем по жизни. То, что произошло, думаю, не просто так. Будем добиваться правды. Надо все проверить, привлечь специалистов. Это тот случай, который практически не происходит в боксе, когда именно нарушаются правила. Почему мы всегда говорим, чтобы справки спортсменов были настоящие, чтобы судьи относились серьезно к своей работе", - цитирует генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева РБК-Спорт.

Отметим, что за годы профессиональной карьеры боксер завоевывал титул чемпиона Северной Америки по версии NABF. Всего он одержал 13 побед, 11 из которых – нокаутом. Единственный бой, который он проиграл стал для него роковым.