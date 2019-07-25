Лига Европы. Будучность - Заря - 1:3: видео трансляция матча, подробности матча

25 июля 2019, 23:50

Матч второго квалификационного раунда Будучность - Заря начнется 25 июля в 21.45.

Будучность - Заря
Будучность - Заря / УЕФА

Сегодня луганская Заря проведет первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником команды Виктора Скрипника стал клуб Будучность из Черногории. 

В последнем чемпионате Черногории Будучность заняла второе место, а в первом квалификационном раунде Лиги Европы бело-голубые разобрались с эстонским Трансом, дважды обыграв соперника - 2:0 в гостях и 4:1 на своем поле.

Напомним, что победитель этого противостояния в следующем раунде выйдет на победителя пары ЦСКА (Болгария) - Осиек (Хорватия).

В первом матче с черногорской Будучностью, луганчане сыграли великолепно и добились приемлемого результата.

Лига Европы. Второй квалификационный раунд:

Будучность (Черногория) - Заря (Украина) - 1:3 (0:2)

Будучность: Драгоевич, Вучич, Милич, Дамьянович, Больевич, Бакич (Зарубица, 46), Стоилькович, Миркович (Божович, 77), Мийич, Божович (Райчкович, 46), Перович

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 85), Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Лунев, 64), Хомченовский, Громов (Арвеладзе, 80), Будковский

Голы: Громов (16, 19), Перович (60), Арвеладзе (82)

Предупреждения: Михайличенко (23), Бакич (23), Мийич (38), Миркович (48), Перович (71), Больевич (90).

Составы и расстановка игроков
Составы и расстановка игроков / УЕФА

21.45 - Рефери матча дает стартовый свисток. Матч начался. Смотрите матч по видео трансляции.

21.40 - Команды выходят на поле. Скоро начнется матч.

21.25 - На стадионе невероятная футбольная атмосфера. Болельщики скандируют имена футболистов Будучности, кроме того поют гимн Черногории. До начала матча осталось меньше 20 минут.

21.15 - Стали известны стартовые составы команд на первый поединок второго квалификационного раунда ЛЕ. 

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Чеберко, Хомченовский, Юрченко, Громов, Будковский. 

Запасные: Махарадзе, Каменюка, Абу Ханна, Шалфеев, Чайковский, Арвеладзе, Лунев.

Будучность: Драгоевич, Божович, Миркович, Перович, Дамьянович, Бакич, Миич, Милош Вучич, Больевич, Милич, Стойликович.

Запасные: Радович, Роганович, Райчкович, Терзич, Бойович, Джурич, Зарубица.

20.45 - Команды ушли в раздевалки. Последние тренерские установки перед важным матчем.

20.15 - Обе команды заехали на стадион. Футболисты выходят на предматчевую разминку.

19.45 - Заря в сопровождении двух полицейских автомобилей отправилась на стадион, где через два часа сыграет первый матч квалификационного раунда Лиги Европы. 

19.00 - Подъехал автобус, на котором Заря отправится на стадион. Администраторы команды начали грузить вещи в автобус. Выезд на стадион запланирован на 19.45.

18.35 - Вокруг гостиницы, где живет Заря столпилось человек двадцать фанатов. Многие держат в руках постеры с командным фото Зари. 

17.55 - Делегат УЕФА доволен состоянием стадиона и готовностью его к матчу Лиги Европы. До игры остается чуть меньше четырех часов.

17.15 - Европейские букмекера обвалили коэффициент на успех Будучности. На победу черногорского коллектива дают 3.80, хотя еще вчера давали 4.30. А коэффициент на победу Зари существенно вырос - 2.00. Видимо, букмекера рассчитывают на победу Будучности.

16.40 - Судейская бригада во главе с инспектором матча заехала на Центральный стадион. Сейчас будет проверяться состояние арены и газона.

Стадион Будучности в ожидании главного матча
Стадион Будучности в ожидании главного матча

16.20 - Если в минувшем сезоне при Вернидубе Заря преимущественно действовала со стартовыми расстановками 4-2-3-1 и 4-4-1-1, то в большинстве летних спаррингов Скрипник наигрывал иную схему - 4-3-1-2. Сегодня, наверняка луганчане будут играть с такой же расстановкой.

15.45 - Новичок Зари Владлен Юрченко в компании Филиппа Будковского вышли из гостиницы прогуляться. Особого ажиотажа вокруг наших футболистов не было. Они направились к центру города.

15.00 - Тренерский штаб Зари во главе с Виктором Скрипником решил прогуляться по центру Подгорицы. Их сопровождают несколько стражей порядка.

14.30 - Футболисты Подгорицы провели разминку перед игрой. Индивидуально тренировались травмированные Иванович, Грбич и Вуячич.

13.30 - Стало известно, что в матче с Зарей не примут участие - Иванович, Вуячич, а также Грбич. У все троицы микротравмы, и тренерский штаб решил ими не рисковать.

13.00 - Заря вернулась с тренировки на местном стадионе. в команде царит боевая атмосфера. Все здоровы и рвутся в бой.

Где смотреть матч

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы Будучность - Заря в 21.45 покажет телеканал УНИАН.

отметим, что ответный матч, который состоится 1 августа в 19:00, также покажет УНИАН.

Также видео трансляцию матча будет вести Главред.

Что говорят тренера

Главный тренер Зари Виктор Скрипник ждет от своих подопечных хорошей игры в предстоящем матче с черногорской Будучностью.

"Ожидаем встречи с качественным соперником. Они в сезоне провели две официальные игры. А у нас были лишь товарищеские матчи. Всегда есть волнение. Не знаешь еще, как команда, как говорится, стоит на ногах. Предстартовое волнение ощущаю не только на себе, а и на команде. Но без него было бы еще хуже. Мы уважаем нашего соперника, но не боимся его. Сильнейший обязательно пройдет дальше, надеюсь это будем мы. Жду от своих ребят хорошей игры, а главное прохода в следующий раунд", - цитирует Скрипника официальный сайт луганчан.

Наставник Будучности Бранко Брнович опасается Зари, но верит в успех своей команды.

"Мы все верим, что можем успешно играть и двигаться дальше. Если по сумме двух игр с украинцами добьемся успеха, то я убежден, что мы сможем многое сделать в Европе. По моему мнению, Заря более сильный соперник, чем тот, кто будет ждать нас в третьем раунде.  В поединке с Зарей мы должны быть осторожными, на поле нужно уважать команду, с которой играем. Ключом к успеху является терпение. Важно сохранить свои ворота в неприкосновенности, но при этом стараться также проявить себя и в атаке. Мы должны быть максимально сконцентрированными и твердыми. Многое в этом матче будет зависеть от ответственности наших полузащитников и игроков обороны. Верю, что мы сможем пройти Зарю", - сказал накануне матча журналистам Бранко Брнович. 

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