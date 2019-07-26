Заступился за девушку: в России после жестокой драки умер хоккеист

26 июля 2019, 16:17

Никита Воропаев получил травмы несовместимые с жизнью.

Никита Воропаев
Никита Воропаев / МК

Российский хоккеист Никита Воропаев умер из-за травм, полученных в результате драки в кафе, сообщил портал 7info.

По данным источника, инцидент произошел у одного из баров в центре Тамбова. 27-летний спортсмен заступился за девушку, после чего получил в ответ от 21-летнего нападавшего несколько сильных ударов в голову. Затем неизвестный повалил хоккеиста на землю и начал его избивать ногами.

Несмотря на серьезные травмы, Воропаев самостоятельно дошел до дома, но спустя пару дней спортсмену все-таки потребовалась помощь врачей - он чувствовал недомогание и постоянно рвал. Родные решили вызвать скорую помощь, врачи которой доставили Воропаева в больницу с подозрением на кровоизлияние в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Несколько недель хоккеист провел в коме, тогда как родные боролись за его жизнь, собирая деньги на дорогостоящую операцию. Сегодня, когда необходимая сумма уже была на счету, хоккеист умер.

Никита Воропаев
Никита Воропаев / Советский спорт

В отношении избившего хоккеиста злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Ему грозит срок до пяти лет ограничения свободы.

Воропаев выступал в Ночной хоккейной лиге за тамбовский Авангард. Никита выступал на позиции правого нападающего. За прошедший сезон сыграл 14 игр и забросил семь шайб. 

Напомним, что вдова американского баскетболиста Шерра Райт за убийство супруга приговорена к 30 годам заключения.

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Россия новости спорта новости хоккея Никита Воропаев
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