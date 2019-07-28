UFC 240: Царукян добыл первую победу в UFC и другие результаты боев

Арман Царукян сразился с Оливье Обин-Мерсье / Fightnews.info

В главном событии UFC 240, прошел бой с участием чемпиона полулегкого веса и любимца публики Макса Холлоуэй (20-4) с Фрэнки Эдгаром (23-6-1). Холлоуэй победил единогласным решением судей и сохранил титул в полулегком весе.

В основном карде, всех ждал поединок Армана Царукяна (13-2). Молодой армяно-российский боец в легком весе (до 70 кг) сразился с хозяином турнира - 30-летним канадцем Оливье Обин-Мерсье (11-4). Для Царуканяна бой с Обином-Мерсье стал вторым в карьере в UFC. Царукян сумел победить решением судей. Этот успех стал для него первым в промоушене.

В соглавном событии турнира экс-чемпионка UFC Крис Сайборг победила решением судей Фелисию Спенсер. На протяжении всего поединка Сайборг тотально доминировала и судейское решение закономрно.

Основной кард:

Макс Холлоуэй (21-4) победил Фрэнки Эдгара (23-7-1) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 48-47);

Крис Сайборг (21-2) победила Фелицию Спенсер (7-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Джефф Нил (12-2) победил Нико Прайса (13-3) техническим нокаутом во втором раунде (удары руками);

Арман Царукян (14-2) победил Оливье Обина-Мерсье (11-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Кшиштоф Йотко (21-4) победил Марка-Андре Баррьо (11-3) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28);

Предварительный кард:

Вивиан Араужо (8-1) победила Алексис Дэвис (19-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) ;

Хаким Даводу (10-1-1) победил Йошинори Хори (8-2) техническим нокаутом (удар ногой в голову);

Гэвин Такер (11-1) победил Сюн Ву Чоя (7-3) удушающим приемом в третьем раунде (удушение сзади);

Дейвисон Фигередо (16-1) победил Алешандре Пантойю (21-4) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Джиллиан Робертсон (7-3) победила Сару Фроту (9-2) техническим нокаутом во втором раунде (удары локтями);

Эрик Кох (16-6) победил Кайла Стюарта (11-3) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).