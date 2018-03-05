Турнир UFC 222. Все видео вечера

Бразильская чемпионка UFC в полулегком весе Крис Сайборг Жустино защитила свой титул на турнире UFC 222 в Лас-Вегасе.

Соперницей Сайборг была россиянка Яна Куницкая, для которой этот бой стал дебютным в UFC.

Куницкая проиграла Сайборг техническим нокаутом в первом раунде.

В соглавном поединке вечера Брайан Ортега победил Френки Эдгара нокаутом в первом раунде. Эдгар проиграл и фактически уступил звание официального претендента Ортеге.

Экс-чемпион в тяжелом весе белорус Андрей Орловский (27-15) победил по очкам Штефана Штруве (28-10).

Шон О'Мэйли победил по очкам Андре Саукамтата.

Кэтлин Виейра одолела Кэт Зингано раздельным решением судей.

UFC 222. Main Card



Крис Сайборг — Яна Куницкая — победа Крис Сайборг в первом раунде нокаутом

Брайан Ортега — Фрэнки Эдгар — победа Ортеги в первом раунде нокаутом

Шон О'Мэйли — Андре Саукамтат — победа О'Мэйли единогласным решеним судей

Андрей Орловский — Штефан Штруве — победа Орловского единогласным решением судей

Кэтлин Виейра — Кэт Зингано — победа Виейры раздельным решением судей.