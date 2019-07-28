Динамо - Шахтер: 2:1 - трансляция матча, все подробности матча

Динамо - Шахтер / Главред

Сегодня официально открывается новый футбольный сезон в Украине. По традиции он открывается матчем за Суперкубок. В матче-открытии сойдутся два извечных соперника - киевское Динамо и донецкий Шахтер.

Суперкубок Украины проводится с 2004 года. Обладателем трофея становились только две команды - киевское Динамо и донецкий Шахтер. Восемь трофеев на счету донецкого клуба, семь раз Суперкубок выигрывали киевляне. В предыдущих 15 поединках за Суперкубок было забито 39 мячей (в среднем 2,6 гола за игру). При этом, чаще всего мячи забивались в стартовые 15 минут - 9 раз.

Напомним, что в прошлом году обладателем Суперкубка стало Динамо, которое с минимальным счетом победило Шахтер. Победный гол на 18-й минуте забил Виталий Буяльский.

В этом поединке Динамо проявило характер и заслуженно победило. Первый трофей 2019 года отправляется в Киев.

Суперкубок Украины

Динамо – Шахтер – 2:1 (0:1)

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кедзера, Вербич (Цитаишвили, 73), Шепелев, Гармаш (Сидорчук, 84), Караваев (Де Пена, 68), Буяльский, Беседин

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Соломон (Тете, 66), Степаненко, Алан Патрик (Дентиньо, 88), Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес

Голы: Алан Патрик (45+3), Бурда (80), Гармаш (83)

Предупреждения: Хочолава (29), Буяльский (45), Тамаш Кадар (72).

90+4 минута - Финальный свисток. Динамо выигрывает Суперкубок-2019.

90+2 минута - Тете бил из правого угла штрафной - Бойко в падении поймал мяч!

90 минута - Арбитр компенсировал 4 минуты.

89 минута - Опасно бил Марлос - рядом со штангой.

88 минута - Замена у Шахтера. Вместо Алана Патрика на поле вышел Дентиньо.

87 минута - Опасно прострелил Исмаили. Никто из партнеров не успел.

84 минута - Замена у Динамо - вместо Гармаша на поле вышел Сидорчук.

83 минута - Динамо забивает второй гол. Гармаш принял мяч в штрафной и нанес точный удар в дальний угол!

80 минута - Динамо сравнивает счет. Бурда перепрыгнул Мораеса на линии вратарской и головой отправил мяч в ворота!

80 минута - Шахтер отдал инициативу сопернику. Динамо больше владеет мячом.

75 минута - По цели бил Кривцов - мимо ворот.

73 минута - Замена у Динамо. Вместо Вербича на поле вышел Цитаишвили.

72 минута - Кадар за фол на Мораес заработал желтую карточку.

71 минута - Опасно бил Марлос - немного выше ворот!

68 минута - Замена у Динамо - вместо Караваева на поле вышел Де Пена.

66 минута - Замена у Шахтера - вместо Саломона на поле вышел Тите.

64 минута - Гармаш "рисовал" пенальти в ворота Шахтера. Романов не отреагировал.

63 минута - Миколенко прострелил с левого фланга - Болбат перехватил мяч.

61 минута - Буяльский нарушил правила на половине поля Шахтера.

58 минута - Вербич нарушил правила на половине поля горняков - штрафной.

55 минута - Вербич бил по цели - безрезультатно.

49 минута - Тайсон низом пробил из пределов штрафной - Бойко зафиксировал мяч!

48 минута - Прострелил Болбат. Бурда выбил мяч на Исмаили, которому не дали пробить из угла штрафной! Мог быть опасный момент!

46 минута - Романов дает стартовый свисток сигнализирующий начало второго тайма.

45+4 минута - Первый тайм окончен.

45+3 минута - Горняки забивают гол. После навеса с углового Кривцов не сумел переправить мяч в ворота с двух метров. Беседин выбил отскочивший мяч точно на ногу Алану Патрику, который из центра штрафной нанес точный удар!

45 минута - Буяльский сбил Мораеса в центре поля. Желтая карточка у Динамо.

44 минута - Исмаили ворвался в штрафную, но не сумел отдать точный пас. Шепелев разрядил обстановку.

43 минута - Динамо прессингует.

40 минута - Петарда упала недалеко от Бойко. Голкипер упал на газон.

37 минута - Вербич нарушил правила против Болбата на половине поля Шахтера.

35 минута - Исмаили неточно пробил из-за пределов штрафной.

35 минута - Исмаили выскочил один на один с Бойко и не сумел пробить голкипера, который ногой отбил мяч!

34 минута - Исмаили пробил прямо в руки Бойко

32 минута - Опасно бил Тайсон. Бойко отбил из под перекладины.

31 минута - Беседин из правого угла штрафной пробил в руки Пятову.

29 минута - грубо сыграл Хочолава. Желтая карточка у игрока Шахтера.

28 минута - После прострела Караваева с правого фланга Вербич пробил из центра штрафной. Степаненко отвел угрозу от ворот.

27 минута - Атака горняков завершилась неточной передачей Тайсона.

24 минута - Караваеву оказывают медицинскую помощь.

22 минута - Вербич слева ворвался в штрафную Шахтера, но слишком сильно навесил на партнеров.

20 минута - Марлос сбил Вербича в центре поля.

19 минута - В центр поля переместилась игра. Динамо выглядит агрессивнее.

17 минута - Опасный момент в штрафной Пятова. Мяч попал в руку защитнику после прострела слева, арбитр не решился назначить пенальти.

15 минута - Неточный удар из центральной зоны наносил Тайсон

14 минута - Марлос немного не успел на разрезной пас из глубины. Бойко был первым на выходе.

11 минута - Арбитр матча решает заменить мяч.

8 минута - Простреливал Исмали. Бойко отбил подальше от ворот.

6 минута - Марлос пробил по цели. Бойко вытянул сложнейший мяч из своей левой девятки

5 минута - Сбили Миколенко. Опасный штрафной, но он дивидендов Динамо не принес.

3 минута - Довольно резвое начало, хоть и без моментов, но команды уже обменялись острыми атаками.

21.00 - Виталий Романов дает стартовый свисток. Матч начался.

20.55 - Шахтер и Динамо вышли на поле. Сейчас будут командные фото. Пять минут до начала матча.

20.40 - Команды ушли в раздевалки. Сейчас будут последние тренерские установки.

20.20 - Стали известны стартовые составы команд.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Буяльский, Гармаш, Караваев, Вербич, Беседин

Запасные: Бущан, Попов, Пиварич, Кадири, Сидорчук, Цитаишвили, Де Пена

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Соломон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Маркос, Пихаленок, Тете, Сикан, Дентиньо

20.10 - Несмотря на обилие слухов в киевском Динамо решили дать Александру Хацкевичу еще один шанс. У Шахтера лето выдалось более жарким - Паулу Фонсеку, который за три года работы завоевал с горняками восемь трофеев, сменил другой португальский специалист Луиш Каштру. Каким для станет его дебют в украинском футболе? Сегодняшний матч даст ответ на этот вопрос

19.55 - Футболисты активно разминаются. Идет подготовка к стартовому матчу нового сезона

19.20 - Зрители подтягиваются на стадион. Сегодня ожидается аншлаг. Все билеты распроданы.

19.00 - Обе команды отправились на стадион Черноморец, где сегодня сразятся за Суперкубок. До матча остается 2 часа.

18.35 - Служба Безопасности и полицейские тщательно проверяют стадион и его окрестности. На матче будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

17.45 - В центре Одессы фанаты Динамо устроили своеобразный фан-марш. Фанаты идут и поют гимн клуба.

17.30 - Судейская бригада во главе с Виталием Романовым заехала на стадион Черноморец. До матча осталось 3,5 часа.

В Одессе праздничная футбольная атмосфера / on.od.ua

17.00 - Стало известно, что матч за Суперкубок посетит президент Украины Владимир Зеленский. Суперкубок станет первым спортивным мероприятием, которое посетит Зеленский в качестве президента Украины.

16.45 - Для безопасности граждан на стадион и улицы города сегодня выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком в течение дня и до завершения поединка. Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

16.15 - На стадионе активно настраивается система видеопомощи арбитров - VAR. Одним из нововведений в матче за Суперкубок станет начало работы в украинском футболе системы VAR, правда, пока все будет проходить в тестовом режиме.

15.35 - Пришла новость из лагеря Динамо. Виктор Цыганков не сможет принять участие в матче из-за микротравмы. Александр Хацкевич решил не рисковать форвардом накануне матчей Лиги чемпионов.

15.25 - В Одессе футбольная температура. Градусник показывает 25 градусов.

14.35 - Главный тренер Шахтера Луиш Каштру на первый официальный матч сезона взял с собой всех футболистов. В Одессу отправились 28 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Богдан Бутко, Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Вячеслав Танковский, Тайсон, Марлос, Алан Патрик, Тете, Виктор Коваленко, Сергей Болбат, Манор Соломон, Маркос Антонио, Фернандо, Дентиньо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Густаво Бланко Лещук, Оларенважу Кайоде

14.00 - Номинальные гости сыграют в домашней, оранжево-черной форме. За два часа до стартового свистка арбитра горняки отправятся на стадион Черноморец.

13.30 - На прогулку по Одессе вышел Луиш Каштру с тренерским штабом горняков. Тренера пребывают в хорошем настроении, видно, что мыслями уже в сегодняшней игре.

13.00 - Вокруг гостиницы, где расположилось Динамо собралась большая армия фанатов киевлян. Все облачены в клубные футболки и шарфы.

12.00 - Ряд футболистов Шахтера прогулялись по Одессе. Любители селфи и автографов атаковали горняков.

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Где смотреть Суперкубок

В прямой трансляции матч можно посмотреть в 21:00 на телеканалах Украина и Футбол 1.

На канале Футбол в 20:15 начнется программа Великий футбол, в эфире которой ведущий обсудит с экспертами расклады перед поединком, а после финального свистка, ориентировочно в 23:15, эксперты поделятся со зрителями впечатлениями о матче.

Также текстовую трансляцию матча будет вести Главред.