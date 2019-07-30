Кристиан Кастильо госпитализирован из-за травмы головного мозга

Сын Хосе Луиса Кастильо госпитализирован / Евроспорт

Кристиан Кастильо, сын экс-чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо, был госпитализирован в одну из больниц штата Калифорнии из-за травмы головного мозга, которую он получил на спарринге накануне боя.

Кастильо завершал подготовку к очередному поединку на профессиональном ринге. В одном из последних спаррингов Кристиан пропустил удар в голову. Вскоре боксер потерял сознание. В больнице ему была проведена экстренная операция по удалению опухоли.

"Мы молимся за здоровье великого молодого боксера Кристиана Кастильо, сына моего друга и бывшего чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо. Надеюсь все будет благополучно", – заявил журналистам промоутер мексиканца Фернандо Бельтран.

По словам Хосе Луиса Кастильо, операция прошла успешно, но ее последствия вызвали серьезные осложнения - печеночную недостаточность и пневмонию.

Напомним, российский боксер Максим Дадашев после боя с Сабриэлем Матиосом, был доставлен в больницу в критическом состоянии. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Максим умер в больнице. Позже стало известно, что во время боя российский боксер перенес инсульт.