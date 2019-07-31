Лига Европы: результаты второго квалификационного раунда

Лига Европы / Sky Sports

Определились первые счастливчики и неудачники второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы по Пути чемпионов, среди команд, которые вылетели из Лиги чемпионов, литовская Судува со счетом 5:0 разгромила сан-маринский Тре Пенне.

Армянский Арарат не имел особых проблем с гибралтарский Линкольном. Уверенная победа со счетом 2:1 и армянский клуб вышел в третий квалификационный раунд.

Чемпион Словакии братиславский Слован прошел чемпиона Косово Ферроникели и теперь ждет своего будущего соперника - неудачника второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Нервным получился поединок между люксембургским Дюделанжом и македонской Шкендией. После домашнего поражения со счетом 1:2 македонцы в компенсированное время, играя в меньшинстве, смогли сравнять счет - 1:1, однако вместо того, чтобы перевести матч в овертайм, уменьшили свой состав до восьми игроков, а счет так и остался ничейным.

Лига Европы. Второй квалификационный раунд

Ответные матчи:

Линкольн (Гибралтар) - Арарат-Армения (Армения) - 1:2 (0:1)

Первый матч: 0:2

Голы: Луи, 45 (0:1); Луи, 58 (0:2); Эрнандес, 74 (1:2)

Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Македония) - 1:1 (0:0)

Первый матч: 2:1

Голы: Делгаду, 78 (1:0); Ибраими, 92 (1:1)

Удаления: - Нафиу, 94; Ибраими, 95; Муслиу, 85 (второе предупреждение)

Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино) - 5:0 (3:0)

Первый матч: 5:0

Голы: Тадич Й., 14 (1:0); Керла, 18 (2:0); Топчагич, 39 (3:0); Топчагич, 55 (4:0); Готаль, 89 (5:0)

Ферроникели (Косово) - Слован (Словакия) - 0:2 (0:1)

Первый матч: 1:2

Голы: Де Марко, 19 (0:1); Хольман, 54 (0:2)