Русский витязь сразится с Хью Фьюри

Поветкин сразится с Фьюри / skysports.com

Бой россиянина Александра Поветкина подтвержден официально. Соперником российского тяжеловеса станет британский боксер Хьюи Фьюри.

Бой будет проходить в рамках вечера бокса 31 августа на арене O2 в Лондоне, главным событием которого станет встреча украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла. Ломаченко предстоит защищать титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.

39-летний Поветкин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда его нокаутировал Энтони Джошуа. 24-летний Фьюри одержал две победы подряд после поражения от болгарина Кубрата Пулева осенью 2018 года.