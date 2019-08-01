Хорхе Масвидаль бросил вызов Макгрегору

Хорхе Масвидаль хочет сразится с Макгрегором / SuperKarate.RU

Боец UFC Хорхе Масвидаль хочет сразиться с бывшим чемпионом организации Конором Макгрегором.

"Я могу сказать о Макгрегоре лишь хорошее. Он достиг больших успехов в этом спорте и заработал большие деньги. Если Макгрегор считает, что ему не предложили нормальных и выгодных условий возвращения, то я поддержу его и пожелаю удачи. Давайте организуем этот бой. Если это невозможно, то хорошо, двигаемся дальше. Но если он хочет вернуться и провести классный бой, то не стоит искать кого-то другого. Он знает, что я легко найду его выключатель. Я не планирую его побеждать решением судей. Если ты хочешь драться, давай сделаем это", - цитирует Масвидаля TMZ.

К слову, ранее президент UFC Дэна Уайт исключил возможность проведения этого боя из-за разницы в габаритах бойцов.

Напомним, на турнире UFC 239 Масвидаль установил новый рекорд организации, нокаутировав Бена Аскрена всего за пять секунд.