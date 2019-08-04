"В Зените я кайфую" - экс футболист Шахтера Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий счастлив в Зените / ФК Шахтер

Защитник питерского Зенита Ярослав Ракицкий поделился мнением о пребывании в стане российского клуба.

"Получилось, как и рассчитывал. Ведь, когда только пришел, сразу сказал, что хочу стать чемпионом. Мы и стали. Значит, все хорошо прошло. А адаптация — ее, считайте, и не было. Теперь надо защищать титул в новом сезоне. Если сделаем и это, будем большие молодцы. Еще надо в Лиге чемпионов достойно выступить.

Перед переходом читал скептиков. Меня не оскорбляли, просто, наверное, эти люди больше понимают в футболе. Или не верили в футболиста Ракицкого. Пусть так думают и дальше, пусть не любят, говорят, что им нравится. У меня есть семья, друзья, близкие, которые в меня верят. Как и я сам. Могу играть на высоком уровне еще порядка 5 лет. Тем более опыт уже есть. Никаких проблем тут не вижу. А балаболят пусть что хотят, мне все равно", - цитирует Ракицкого Матч ТВ.

Ракицкий также подчеркнул, что в Зените получает удовольствие от игры.

"30 лет для центрального защитника можно считать расцветом, пиком карьеры. Тем более какие-то малолетние шаги в футболе уже прошел. Так что — играй! Скажу больше. Сейчас здесь, в Зените, я кайфую. Сумасшедший по красоте город, прекрасный стадион, на который по 50-60 тысяч человек ходит, болельщики потрясающие. Мне здесь очень хорошо. Я получаю настоящее удовольствие от игр за Зенит", - резюмировал Ракицкий.

Напомним, Ракицкий перешел в Зенит полгода назад из донецкого Шахтера. Питерский клуб заплатил за трансфер украинца 12 миллионов евро. В Зените Ракицкий выступает под 44-м номером. Ранее под ним за сине-бело-голубых играл другой экс-горняк Анатолий Тимощук, который сейчас входит в тренерский штаб Сергея Семака.