Паскаль победил Брауна и завоевал титул временного чемпиона WBA

Жан Паскаль победил Брауна / RingSide24

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA. Паскаль единогласным решением судей победил американца Маркуса Брауна, который владел временным поясом.

Поединок был остановлен в восьмом раунде после столкновения спортсменов головами.

Все трое судей отдали победу Паскалю со счетом 75-74.

Эта победа стала для канадца 34-й в карьере и позволила реабилитироваться за поражение от россиянина Дмитрия Бивола в ноябре 2018 года. Для Брауна это поражение стало первым в карьере.