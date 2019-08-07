Абдулманап Нурмагомедов: Порье победим тактически

Абдулманап Нурмагомедов с Хабибом / Спорт-Экспресс

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился ожиданиями от боя его сына с американцем Дастином Порье.

"На руках Порье действительно очень сильный, но тактически мы его обыграем. Какая тактика у нас будет, я вам не скажу: все сами увидите в октагоне. Хотя никакой недооценки соперника быть не должно. Тем более у него временный пояс, а он претендует на пояс абсолютного чемпиона.

Какая может быть недооценка? К каждому человеку я подхожу детально. У нас в графе поражения цифра 0. Я хочу, чтобы так было до конца карьеры Хабиба", - цитирует Нурмагомедова-старшего Советский спорт.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.