Лукаку стал футболистом Интера

Лукаку продолжит карьеру в Италии / ФК Интер

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку перешел из английского Манчестера Юнайтед в итальянский Интер. Контракт подписан на пять лет и будет действовать до 30 июня 2024 года.

За форварда итальянцы заплатили 70 миллионов евро. Еще 5 миллионов Манчестер Юнайтед может заработать бонусами. Лукаку будет зарабатывать В Интере 9 млн евро в год.

В сезоне 2018/19 бельгиец провел 45 матчей во всех турнирах за Манчестер Юнайтед, забил 15 мячей и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, что перед матчами Лиги чемпионов с киевским Динамо, Брюгге продал двух своих лидеров в английские клубы. Арно Груневелд и Марвелус Накамбу покинули соперника киевлян.