Украинский вратарь дисквалифицирован за расизм в Лиге Европы

Константин Махновский дисквалифицирован УЕФА на 10 матчей / ФК Вентспилс

Украинский вратарь Константин Махновский, который выступает за латвийский Вентспилс дисквалифицирован на десять матчей, сообщает УЕФА.

В матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против мальтийской Гзиры 30-летний вратарь позволил себе оскорбительные выражения в адрес игрока соперника Амаду Самбы. Отметим, что перед этим у футболистов произошел конфликт, из-за которого они оба получили красные карточки.

Махновский за свои слова получил 10-матчевую дисквалификацию, которая будет распространяться на поединки под эгидой организации. Без наказания не остался и сам Самба - он получил бан на две следующие встречи в еврокубках.

Матч Гзира - Вентспилс завершился со счетом 2:2. В следующую стадию соревнований прошел латвийский коллектив, поскольку в домашнем матче они разбили оппонента благодаря четырем сухим голам.

Напомним, что в третий квалификационный раунд Лиги Европы также вышла луганская Заря, которая прошла черногорскую Будучность.