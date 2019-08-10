Колби Ковингтон: Масвидаль прибьет Макгрегора к октагону

Колби Ковингтон / newsmma.net

Боец UFC Колби Ковингтон считает, что у бывшего чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора нет шансов в поединке с Хорхе Масвидалем.

"Хорхе прибьет Конора к октагону. У меня нет никаких сомнений. Конор - слишком мелкий, вы все это знаете. Больше здесь ничего знать не нужно", - сказал Ковингтон в эфире Submission Radio.

Президент организации Дэна Уайт, комментируя возможный бой, также сослался на разницу в габаритах между бойцами. Также Уайт сообщил, что Макгрегора бесит нежелание UFC организовать этот бой.

Напомним, свой последний поединок Макгрегор провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя произошла массовая драка.