Шевченко защитила титул чемпионки UFC

Валентина Шевченко на турнире UFC Fight Night 156 победила Лиз Кармуш.
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко успешно провела вторую в карьере защиту своего титула, победив Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156.
Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом.
Итоговый результат - победа Шевченко единогласным решением судей - 50:45, 50:45, 50:45.
Шевченко стала первым бойцом в UFC, кто пропустил меньше всего значимых ударов в голову за 25-минутный бой. За пять раундов Валентина пропустила от Кармуш всего один удар в голову. Спортсменка из Киргизии побила рекорд Жоржа Сен-Пьера, который на UFC 111 пропустил от Дэна Харди три значимых удара.
В ростере Шевченко теперь 18 побед и 3 поражения. К слову, одно из них нанесла ей Кармуш в 2010 году техническим нокаутом.
Напомним, что ранее Шевченко защитила титул в бою с Джессикой Ай.