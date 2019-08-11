Шевченко защитила титул чемпионки UFC

Валентина Шевченко защитила свой титул / НТС

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко успешно провела вторую в карьере защиту своего титула, победив Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156.

Для выявления победительницы потребовались все пять раундов, на протяжении которых Шевченко владела преимуществом.

Итоговый результат - победа Шевченко единогласным решением судей - 50:45, 50:45, 50:45.

Шевченко стала первым бойцом в UFC, кто пропустил меньше всего значимых ударов в голову за 25-минутный бой. За пять раундов Валентина пропустила от Кармуш всего один удар в голову. Спортсменка из Киргизии побила рекорд Жоржа Сен-Пьера, который на UFC 111 пропустил от Дэна Харди три значимых удара.

В ростере Шевченко теперь 18 побед и 3 поражения. К слову, одно из них нанесла ей Кармуш в 2010 году техническим нокаутом.

Напомним, что ранее Шевченко защитила титул в бою с Джессикой Ай.