Фергюсон начал охоту на Нурмагомедова

Тони Фергюсон / FightTime

Боец смешанных единоборств американец Тони Фергюсон опубликовал в Инстаграме запись, в которой заявил, что открыл сезон охоты на своих потенциальных противников - россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

Американец опубликовал в своем Инстаграме коллаж, на котором перечеркнуты красным цветом его предыдущие соперники, а Макгрегор и Нурмагомедов обведены. Рядом с ними написано "Сезон охоты".

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов 7 сентября сразится с Фергюсоном. Однако позже стало известно, что Хабиб проведет бой с Дастином Порье.