Фергюсон начал охоту на Нурмагомедова

Американский боец бросил вызов российскому чемпиону Хабибу Нурмагомедову.
Боец смешанных единоборств американец Тони Фергюсон опубликовал в Инстаграме запись, в которой заявил, что открыл сезон охоты на своих потенциальных противников - россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Американец опубликовал в своем Инстаграме коллаж, на котором перечеркнуты красным цветом его предыдущие соперники, а Макгрегор и Нурмагомедов обведены. Рядом с ними написано "Сезон охоты".
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов 7 сентября сразится с Фергюсоном. Однако позже стало известно, что Хабиб проведет бой с Дастином Порье.