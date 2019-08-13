Официально: АЗ Алкмаар примет Мариуполь в Гааге

Из-за проблем со стадионом в Алкмааре матч перенесен в Гаагу.
Соперник Мариуполя по третьему квалификационному раунду Лиги Европы АЗ Алкмаар объявил о том, что поединок перенесен в Гаагу.
Время начала матча осталось прежним – 15 августа в 21:30.
Напомним, что матч перенесли из-за частичного обрушения крыши на стадионе АЗ Акмаара, которое недавно произошло в результате урагана. К счастью, в это время на арене не проводились соревнования и никто не пострадал.
Первый матч соперников в Одессе закончился нулевой ничьей.