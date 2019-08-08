Мариуполь отстоял ничью в битве с АЗ Алкмааром

Мариуполь отстоял ничью в матче с голландцами / АЗ Алкмаар

Мариуполь открывал еврокубковую кампанию матчем третьего квалификационного раунда Лиги Европы против грозного АЗ Алкмаара. Подопечные Александра Бабича настраивались дать бой голландскому клубу, чтобы добыть в матче приемлемый результат.

Первый тайм прошел в целом в равной позиционной борьбе. Местами гости выглядели лучше, но на острие атаки им не везло. Да и поймавший в этот вечер кураж Рустам Худжамов творил в рамке чудеса.

Второй тайм не особо отличался от первого. Азовцы всей командой отбивались, а голландцы атаковали. Стоит отметить, что даже имели возможности отличиться, но превосходная игра в рамке Худжамова спасла Мариуполь от неприятностей.

Судьба путевки в плей-офф Лиги Европы решится в Голландии через неделю.

Лиги Европы. Третий квалификационный раунд:

Мариуполь - АЗ Алкмар - 0:0

Мариуполь: Худжамов, Полегенько, Быков, Чоботенко, Горбунов (Дава, 77), Чех (Танковский, 63), Федорчук, Чурко, Тищенко (Кирюханцев, 86), Мишнев, Вакула

АЗ Алкмаар: Бизот,Свенссон (Сугавара, 80), Влаар, Вейтенс (Класи, 73), Вайндал, Мидтше (Гудмундссон, 86), Коопмейнерс, Аувеян, Стенгс, Боаду, Идрисси

Предупреждения: Свенссон (25), Чех (26), Боаду (60).