Матч АЗ Алкмаар – Мариуполь могут перенести из-за обвала стадиона

Из-за обвала крыши стадиона сильно пострадала часть трибун.
На домашнем стадионе АЗ Алкмаар произошла авария - обрушилась часть крыши стадиона, из-за чего сильно пострадала часть трибун стадиона, сообщает The Sun.
Все это произошло накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против Мариуполя, который должен пройти в Алкмааре 15 августа в 21:30.
Сейчас довольно высокая вероятность того, что УЕФА перенесет матч в другой город.
Напомним, первый матча в Одессе завершился нулевой ничьей.