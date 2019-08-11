Матч АЗ Алкмаар – Мариуполь могут перенести из-за обвала стадиона

Мариуполь - АЗ Алкмаар / Террикон

На домашнем стадионе АЗ Алкмаар произошла авария - обрушилась часть крыши стадиона, из-за чего сильно пострадала часть трибун стадиона, сообщает The Sun.

Все это произошло накануне ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы против Мариуполя, который должен пройти в Алкмааре 15 августа в 21:30.

Сейчас довольно высокая вероятность того, что УЕФА перенесет матч в другой город.

Стадион сильно пострадал из-за обвала крыши / ФК АЗ Алкмаар

Напомним, первый матча в Одессе завершился нулевой ничьей.