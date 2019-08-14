Лига Европы. АЗ Алкмаар - Мариуполь: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

Мариуполь - АЗ Алкмаар / Террикон

В четверг, 15 августа, Мариуполь сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против голландского АЗ Алкмаар. Первая игра соперников на стадионе Черноморец в Одессе завершилась нулевой ничьей.

Напомним, из-за проблем со стадионом в Алкмааре игра состоится в Гааге. Матч перенесли из-за частичного обрушения крыши на стадионе АЗ Акмаара, которое недавно произошло в результате урагана. К счастью, в это время на арене не проводились соревнования и никто не пострадал.

Где смотреть матч

В прямой трансляции матч АЗ Алкмаар - Мариуполь на территории Украины покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи 15 августа в 21:30. Перед матчем и после его завершения в эфир телеканала выйдет студия, в которой ведущий и эксперты обсудят противостояние.

Кроме того, текстовую трансляцию матча сможете посмотреть на сайте Главред.

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Матч будет обслуживать польская бригада судей во главе с 32-летним Бартошем Франковски. Помогать ему будут Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья – Даниэль Стефански.

Ранее Франковски не судил матчи с участием украинских команд.

Прогнозы букмекеров

Букмекера считают, что у АЗ Алкмаар больше шансов на победу в матче. Победу подопечных Александра Бабича оценили в 14.00, тогда как на голландский клуб можно поставить с коэффициентом 1.20. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 6.50.

На проход голландцев в следующий раунд принимаются ставки с коэффициентом 1.10, на Мариуполь - 5.50.