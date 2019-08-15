Мариуполь с треском вылетел из Лиги Европы: видео голевых моментов матча

Мариуполь вылетел из Лиги Европы / АЗ Алкмаар

Перед Мариуполем в ответном матче Лиги Европы стояла задача максимум - обыграть на выезде именитый АЗ Алкмаар.

Первый матч команд на стадионе Черноморец в Одессе завершился нулевой ничьей. Таким образом, судьба путевки в финал квалификации решалась в Гааге, которая на время приютила АЗ. Напомним, матч перенесли в Гаагу из-за обрушения крыши на стадионе АЗ Акмаара, которое произошло в результате сильного урагана.

Забегая наперед отметим, что с задачей украинский клуб не справился, а провалился по полной. В отличии от первого матча сегодня хозяева действовали более агрессивно и реализовали свое преимущество в четыре забитых гола.

Первый гол гости забили на 20-й минуте. Центр обороны не уследил за разрезным пасом Свенссона на Стенгса, а у того было время и принять мяч, и прицелиться в левый угол. Перед самым перерывом тот же Стенгс в штрафной скинул мяч Ауэяну, а тот точно выстрел ил в правый угол. Во втором тайме еще дважды мяч побывал в воротах Мариуполя.

В итоге АЗ закономерно проходит дальше, а Мариуполь второй год подряд не может попасть в стадию плей-офф отбора Лиги Европы.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд:

АЗ Алкмаар (Голландия) - Мариуполь (Украина) - 4:0

Первый матч - 0:0

АЗ Алкмаар: Бизот; Влаар (Хацидиакос, 80); Вейндал; Коопмейнерс; Ауэян; Стенгс; Свенссон; Мидтше; Вуйтенс (Класи, 76); Идрисси; Боадю (Дрейф, 70)

Мариуполь: Худжамов; Быков (Корниенко, 46); Яворский; Кирюханцев; Чоботенко; Чурко (Топалов, 69); Федорчук; Танковский; Полегенько; Мишнев (Кащук, 83); Вакула

Голы: Стенгс (20); Ауэян (44); Вуйтенс (62); Яворский (90, в свои ворота)

Предупреждения: Идрисси (18); Свенссон (40); Мидтше (87) - Мишнев (68).