Александрия подписала контракт с капитаном сборной Латвии

Каспарс Дубра / ФК Александрия

28-летний латвийский защитник Каспарс Дубра продолжит карьеру в Александрии. Футболист перешел в украинский клуб на правах свободного агента. Контракт подписан контракт до конца сезона.

Последним клубом футболиста был казахстанский Иртыш. Также он играл за латвийские РФШ, Вентспилс, Сконто и Олимп, белорусский БАТЭ и польскую Полонию.

В составе сборной Латвии забил 2 гола в 29 матчах. Дубра является капитаном национальной сборной Латвии.

В его коллекции есть немало трофеев. Дубра чемпион Латвии 2010 года вместе со Сконто, еще футболист дважды выигрывал чемпионат Латвии с Вентспилсом (2013, 2014).

С белорусским БАТЭ Дубра дважды становился чемпионом Беларуси (2015, 2016), дважды выигрывал Суперкубок Беларуси (2015, 2016), обладатель Кубка Беларуси (2015).

Напомним, Александрия домашние матчи группового раунда Лиги Европы будет проводить во Львове.Напомним, УЕФА не разрешил проводить матчи Лиги Европы в Александрии из-за отсутствия вблизи аэропортов и гостиниц соответствующего качества.