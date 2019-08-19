Виктор Леоненко раскритиковал игру Динамо

Виктор Леоненко / Футбол 1

Известный в прошлом нападающий киевского Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал игру команду.

"Цифры Цыганкова ничего не говорят. Во-первых, с кем играл, против кого играл. Все просто, играли против Брюгге. Они смотрели, а не играли. Из пяти контратак одна заканчивается непонятным ударом. Вся команда в кризисе", - цитирует Виктора Леоненко Футбол 1.

Также эксперт назвал причину провала Динамо в матче с Брюгге.

"Брюгге играл слаженно и контролировал весь матч. Что творило Динамо? 5-я и 50-я минута забивают, а потом отдают инициативу Брюгге. Полный стадион, люди орут, надо бежать. Даже если не надо, все равно бежишь. Динамо – это олени. Там начинается запара и парилка, не получаются и атаки. Это главная причина фиаско в матче с бельгийцами", - резюмировал Леоненко.

Напомним, сразу после провал с Брюгге в Динамо сменился тренер. Вместо не решившего турнирные задачи Александра Хацкевича, клуб возглавил Алексей Михайличенко.

Это решение критикуют многие футбольные эксперты и футбольные фанаты.