Российского хоккеиста Вашингтона дисквалифицировали за кокаин

Евгений Кузнецов / ХК Вашингтон

Нападающий хоккейной сборной России и клуба НХЛ Вашингтон Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает IIHF.

В организме 27-летнего хоккеиста был обнаружен кокаин. Запрещенное вещество было найдено в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года на чемпионате мира.

Стоит отметить, что Кузнецов отказался вскрывать пробу B. Таким образом, срок отстранения отсчитывается от 13 июня 2019 года и завершится 12 июня 2023 года.

Кузнецов является двукратным чемпионом мира (2012, 2014), обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпионом мира среди молодежных команд (2011). На чемпионате мира 2019 года российская команда завоевала бронзовые медали.

Напомним, ранее WBC лишил Диллиана Уайта титула из-за провала допинг теста. В пробах боксера обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон - метаболиты анаболического стероида Дианабола. Его применение запрещено во многих странах мира. Дианабол способствует увеличению мышечной массы, уменьшению отложений жира и положительному азотистому балансу.