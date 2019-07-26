Уайту грозит четырехлетняя дисквалификация за проваленный допинг-тест

Диллиан Уайт погорел на допинге / Укринформ

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет за проваленный допинг-тест, сообщает World Boxing News. В допинг-пробах спортсмена были обнаружены анаболические стероиды.

Промоутер боксера Эдди Хирн сообщил, что Диллиан Уайт и его соперник Оскар Ривас успешно прошли тестирование и были допущены к бою, но в дальнейшем в пробах были обнаружены запрещенные препараты.

В пробах Диллиана были обнаружены эпиметандиенон и гидроксиметандиенон - метаболиты анаболического стероида Дианабола.

Дианабол был разработан в середине минувшего века и чаще всего принимается в виде таблеток. На сегодняшний день его применение запрещено во многих странах мира. Однако он остается популярным среди бодибилдеров. Дианабол способствует увеличению мышечной массы, уменьшению отложений жира и положительному азотистому балансу. При этом у препарата множество побочных эффектов, в том числе железодефицитная анемия, периферические отеки, боли в эпигастральной области, боль в животе, тошнота, рвота, нарушение функций печени с желтухой, лейкемоидный синдром и другие.

Напомним, недавно Диллиан Уайт прокомментировал решение WBO назначить Александра Усика обязательным претендентом на пояс в тяжелом весе.