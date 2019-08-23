Попавшегося на кокаине российского хоккеиста лишили медали чемпионата мира

Евгений Кузнецов / ХК Вашингтон

Нападающий сборной России и Вашингтона Евгений Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира-2019 в связи с нарушением антидопинговых правил.

Согласно правилам IIHF, помимо наложения дисквалификации, спортсмен также лишается наград, полученных по итогам соревнований, проведенных под эгидой организации. Дисциплинарный кодекс IIHF также подразумевает и санкции по отношению к команде в том случае, если будет выявлено нарушение антидопинговых правил со стороны более двух спортсменов.

В составе сборной России Кузнецов завоевал бронзу ЧМ-2019. Также он является двукратным победителем турнира. С 2014 года Кузнецов выступает за Вашингтон. Он сыграл 416 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач). Также он является победителем Кубка Стэнли.

Напомним, сегодня стало известно, что в допинг-пробе Кузнецова были найдены следы кокаина. На форварда наложена четырехлетняя дисквалификация.