Канадский хоккеист потроллил Кузнецова за кокаин

Евгений Кузнецов / Экспресс

Знаменитый канадский нападающий Зак Бойчак в шутливой манере прокомментировал дисквалификацию форварда Вашингтона Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

"Празднования голов Кузнецова теперь стали более понятными", - написал Зак в своем Твиттере.

Кроме того, канадец сопроводил пост изображением орла, намекая, что на жаргоне слово "bird" означает пакет кокаина.

Kuznetsov’s flying celebrations make way more sense now ??? — Zach Boychuk (@ZachBoychuk) 23 августа 2019 г.

К слову, Кузнецов обычно праздновал заброшенную шайбу изображая взмахи крыльев птицы.

Напомним, вчера стало известно, что в допинг-пробе Кузнецова найдены следы кокаина. На форварда наложена четырехлетняя дисквалификация. В составе сборной России Кузнецов завоевал бронзу ЧМ-2019. Также он является двукратным победителем турнира. С 2014 года Кузнецов выступает за Вашингтон. Он сыграл 416 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач). Победитель Кубка Стэнли.