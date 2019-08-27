Локомотив усилился чемпионом Европы

Жоао Марио / ФК Локомотив

Португальский полузащитник итальянского Интера Жоау Мариу стал игроком московского Локомотива.

Железнодорожники договорились о годичной аренде футболиста с опцией возможного выкупа за 18 миллионов евро.

26-летний хавбек играет в Интере с 2016 года. Зимой 2018 года он играл в аренде в английском Вест Хэме. Также Мариу выступал за лиссабонский Спортинг, с которым становился обладателем Кубка Португалии. В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он также играл на чемпионате мира в России.

Локомотив в сезоне-2019/2020 выступит в групповом этапе Лиге чемпионов. В турнирной таблице РПЛ клуб идет четвертым, при этом имя столько же очков, сколько лидирующий Краснодар - 14.