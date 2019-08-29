"7 сентября голодный орел выйдет на охоту" - Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Reuters

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на бой с Дастином Порье, который состоится 7 сентября 2019 года.

"7 сентября голодный орел выйдет на охоту. Только одна вещь делает тебя ленивым - это набитое брюхо, но в моем случае это будет не так, так что сначала мне придется взлететь и уже затем… Ничего не изменилось, все будет как обычно. Мы вылетим на охоту и поймаем добычу", - сказал Нурмагомедов.

Бой с Порье станет второй защитой титула Нурмагомедовым. Первая состоялась в октябре прошлого года, когда россиянин за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, UFC представил проморолик предстоящего боя Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.