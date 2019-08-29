Ястремская обыграла Петерсон и сразится со Свитолиной на US Open

Даяна Ястремская / REUTERS

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская выиграла еще один матч основной сетки на открытом чемпионате США по теннису.

19-летняя украинка добыла победу в поединке второго круга против шведки Ребекки Петерсон, выиграв со счетом 6:4, 6:1

Даяна отдала за матч всего одну свою подачу, а с таким результатом обыграть ее практически нереально. 26 виннерсов за 17 геймов – достойный показатель.

В третьем круге соперницей Ястремской станет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая накануне обыграла Винус Уильямс.

Свитолина и Ястремская впервые сыграют между собой, а вот украинское дерби на турнирах Большого Шлема пройдет во второй раз в истории и уже второй сезон подряд именно в третьем круге. Впервые на этой стадии соревнований на мэйджоре друг против друга сыграли Элина Свитолина и Марта Костюк на прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии.