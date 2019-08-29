Свитолина вышла в третий круг US Open

Свитолина феерит на кортах США / WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго круга US Open обыграла хозяйку соревнований – американку Винус Уильямс, выиграв со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. 39-летняя именитая американка пыталась навязать борьбу пятой ракетке мира. Лучше это удалось во втором сете, в котором Уильямс сходу повела - 3:0. Однако Свитолина перевернула ситуацию на корте, взяв пять геймов подряд - 5:3. На подаче Уильямс украинка трижды была в одном ударе от победы, однако дожать американку, цеплявшуюся за каждый розыгрыш, не удалось. Все решилось в десятом гейме - свою подачу Свитолина сопернице уже не отдала.

Свитолина 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. На счету Уильямс 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Свитолиной может стать ее соотечественница Даяна Ястремская, если сумеет переиграть представительницу Швеции Ребекку Петерсон.