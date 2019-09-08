Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: Хабиб снова выпрыгнул из клетки

Хабиб досрочно победил Порье на турнире UFC 242 и повторил свою выходку 2018 года.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.
Хабиб повторил свою выходку 2018 года, когда он после победы над ирландцем Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.
В этот раз Нурмагомедов всего лишь отпраздновал победу со своей командой, после чего вернулся в клетку.
Напомним, в главном бою турнира UFC 242, проходившего в Абу-Даби в ночь на 8 сентября, 30-летний Нурмагомедов досрочно победил Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде. Российский спортсмен остается непобежденным, выиграв все 28 поединков в карьере.