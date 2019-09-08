Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: Хабиб снова выпрыгнул из клетки

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье / КП

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.

Хабиб повторил свою выходку 2018 года, когда он после победы над ирландцем Конором Макгрегором выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса.

В этот раз Нурмагомедов всего лишь отпраздновал победу со своей командой, после чего вернулся в клетку.

Напомним, в главном бою турнира UFC 242, проходившего в Абу-Даби в ночь на 8 сентября, 30-летний Нурмагомедов досрочно победил Порье, проведя удушающий прием в третьем раунде. Российский спортсмен остается непобежденным, выиграв все 28 поединков в карьере.