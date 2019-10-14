Украина - Португалия: анонс, где смотреть, оценки букмекеров

Сборная Украины против сборной Португалии / УАФ

Анонс матча Украина - Португалия в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко сделали все, от себя зависящее, чтобы к финалу отбора на чемпионат Европы-2020 подойти во всеоружии. В случае, если в параллельном сегодняшнем матче Литва устроит против Сербии, а сами украинцы - против Роналду и Ко, то путевка от сборной Украины на европервенство никуда не уйдет.

В пятничном победном матче против Литвы у команды Андрея Шевченко были проблемы с проламыванием обороны прибалтов. Те защищались изо всех сил. Португальцы же, напротив, скорее всего будут атаковать - однако, вряд ли во всю мощь. Поскольку их в матче с украинцами вполне устроит ничья.

Ситуация с кадрами

Андрей Шевченко по прежнему не может рассчитывать на травмированную динамовскую пару - Дениса Бойко и Никиту Бурду.

Фернанду Сантуш, наставник португальцев, не может рассчитывать на Уильяма Карвальо и Рафу Силву. Однако глубина состава лузитан позволяет их безболезненно заменить. Тем более что в атаке готовы зажигать легендарный Криштиану Роналду и новоиспеченная звезда - Жоао Фелиш.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Коноплянка

Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру— Невеш, Данилу, Фернандеш — Бернарду, Роналду, Фелиш

Оценки букмекеров

В букмекерской конторе Пари-матч шансы Украины на победу оценивают в 3.90, на ничью - 3.30, а победу Португалии в 2.15.

В конторе 1хвет на победу хозяев дают 3.72 , на ничью - 3.24, на победу гостей - 2.24

В конторе Melbet на триумф украинцев дают 3.70, на ничью - 3.30, на победу португальцев - 2.10

Где смотреть матч Украина - Португалия на ТВ

Прямая телетрансляция игры будет осуществляться на каналах Футбол 1 и Украина.