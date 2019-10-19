Гвоздик - Бетербиев: Онлайн-трансляция боя за два титула

Гвоздик / Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

19 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии проходит одно из главных событий в единоборствах в 2019 году – на ринг вышли 32-летний украинец Александр Гвоздик и 34-летний россиянин Артур Бетербиев.

Бетербиев является чемпионом по версии IBF, а Гвоздик имеет пояс WBC. Победитель боя получит оба пояса.

Напомним, что бой Гвоздик – Бетербиев стал уже второй встречей боксеров. Их первая встреча на ринге состоялась 10 лет назад - в 2009 году, когда оба боксера были любителями. Тогда Гвоздик проиграл уже в первом раунде.

Ранее чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявлял, что бой против обладателя титула IBF Артура Бетербиева определит самого влиятельного полутяжеловеса мира.

Бой Гвоздик - Бетербиев: онлайн-трансляция